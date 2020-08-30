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للحفاظ على خلوه من ” كوفيد ١٩ ”

"الصحة" تفعل الخيمة الطبية في مدخل مجمع ناصر الطبي

30 آب / أغسطس 2020 11:35

"الصحة" تفعل الخيمة الطبية في مدخل مجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

قال مدير مركز شهداء بني سهيلا د. أسامة زيدان ومسئول الخيمة الطبية في مدخل مجمع ناصر الطبي، إن الفريق الطبي في الخيمة يقوم بفرز حالات أمراض الجهاز التنفسي العلوي، والتي تبدأ من خارج الخيمة .

وأضاف  يتم فحص المريض وقياس درجة حرارته وفي حال معاناته من أمراض الجاز التنفسي يتم تسجيل كامل البيانات اللازمة له، ويتوجه حينها إلى الطبيب في خيمة (2) لتلقي العلاج، أو يتم تحويله إلى خيمة العزل (3) في حال الاشتباه ليتم عمل فحص PCR للتأكد من عدم اصابته ب”كوفيد ١٩”.

وأوضح د. زيدان انه يمنع منعا باتا دخول اي شخص إلى مجمع ناصر الطبي سواء من الطواقم الطبية وغيرها من الموظفين و الإداريين وسائقي الاسعاف او المواطنين قبل التأكد من خلوه من اعراض “كوفيد19 ” سواء كانت حرارة مرتفعة او الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وذلك لتقليل احتمالية دخول الوباء إلى مجمع ناصر الطبي.

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