مستشفى غزة الأوروبي ينقل الخدمات الصحية إلى المستشفيات الأخرى

رفح- الرأي

نقلت إدارة مستشفى غزة الأوروبي الخدمات الصحية والجراحية إلى المستشفيات الأخرى في قطاع غزة، وذلك لتفرغ المستشفى لاستقبال المصابين من فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته مستشفى غزة الأوروبي الخميس الماضي، مع مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة المستشفيات د. أحمد شتات، بهدف حصر الخدمات الصحية التي كان يقدمها المستشفى الاوروبي و توزيعها الى المستشفيات الأخرى، ويأتي ذلك استعدادا لمتطلبات المرحلة الحالية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.



وشارك في الاجتماع، كلا من مدير الدائرة الطبية في الادارة العامة للمستشفيات د. أحمد شتات ورئيس لجنة طوارئ رفح د. عاطف الحوت، ونائب مدير مستشفى ناصر د. أيمن الفرا ومدير التمريض بمستشفى ناصر أ. بسام مسلم وبحضور د. رولا ابو ضلفة، وشارك من المستشفى الأوروبي كلا من المدير الطبي بمستشفى غزة الاوروبي د. اتحاد شبير ومدير الأشعة د. مروان مطر، ود. رامي السلوت ود. ايمن الزهار.



وتم الاتفاق على عدة جملة قرارات منها نقل خدمات جراحة العظام والأطفال والباطنة والجراحة العامة في محافظة رفح الى مستشفى أبو يوسف النجار، ونقل خدمات طب الأطفال في المنطقة الشرقية بمحافظة خان يونس للمستشفى الجزائري.

بينما ستنقل خدمات جراحة العظام والباطنة والجراحة العامة من المنطقة الشرقية الى مجمع ناصر.



وكذلك نقل خدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأنف والأذن والحنجرة و باطنة قلب الأطفال وأمراض دم الأطفال لمجمع ناصر.

وفي ذات السياق قرر المجتمعون أن تبقى خدمات الأورام في مستشفى الأمل (الهلال الأحمر) بخان يونس.