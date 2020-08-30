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النيابة العامة تحقق في 169 قضية مختلفة

30 آب / أغسطس 2020 11:54

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غزة-الرأي

 قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 169 قضية شملت  73 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 52 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة ،44 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما  قامت النيابة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات
الى جانب ذلك  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 25 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
وأكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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