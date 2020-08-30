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"العمادي" يغادر غزة بعد زيارة لـ 5 أيام

30 آب / أغسطس 2020 01:23

غزة – الرأي:

 غـادر مسـاء أمـس، السـفير محمـد المادي رئيـس اللجنة القطريـة لإعـادة إعمار قطـاع غـزة، بعـد زيـارة اسـتمرت خمسة أيام.

وقالـت مصـادر فلسـطينية: "إن السـفر القطـري محمـد العمادي ونائبـه خالـد الحردان والوفـد المرافق لهم غادروا قطـاع غـزة عبـر معبـر بيـت حانـون "ايـرز" شمال قطـاع غـزة. ومـن غير المعروف إن كانت مغادرة العمادي سـتكون للدوحة أم إلى الاحتلال لنقـل رسـائل المقاومة الفلسطينية ومـن ثم العودة إلى غزة.

وكان العمادي قد وصـل الثلاثاء الماضي إلى قطـاع غـزة حيـث أجـرى مفاوضـات مـع قـادة الفصائـل الفلسطينية حول التصعيد الأخير. وتأتي الزيـارة في ظـل اسـتمرار حالـة مـن التوتـر الأمني والميداني، حيـث يقصف جيـش الاحتلال "الإسرائيلي" بشـكل يومـي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

​وفـرض الاحتلال إجـراءات عقابيـة مشـددة بحـق قطـاع غـزة، حيـث منـع إدخـال مـواد البنـاء والوقـود لقطـاع غـزة عبـر معبـر "كرم أبو سالم"، كما أغلـق البحـر أمـام الصيادين. وتفـرض سـلطات الاحتلال حصـارا مشـددا منذ 14 عاما على قطـاع غزة، البالغ عددهـ أكثـر مـن مليـوني نسـمة.

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