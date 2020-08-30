الإمارات تلغي قانون مقاطعة "إسرائيل" وفصائل فلسطينية تدين

غزة – الرأي:

ألغـت الإمارات قانونـاً اتحاديـا لمقاطعـة "إسرائيل" كان يفـرض عقوبـات علـى مـن يتعامـل معهـا، فيما قالـت فصائـل فلسـطينية: "إن أبو ظبي تنحاز إلى الاحتلال، دون أي اعتبـار لمعايـير الأخوة أو مصلحـة القضية الفلسطينية.

وأصـدر رئيـس الدولـة خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، أمـس، مرسـوما بقانـون اتحـادي رقـم (4) لعـام 2020 بإلغـاء القانـون الاتحادي رقـم (15) لسـنة 1972 في شـأن مقاطعـة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد، في سياق توسـيع اتفـاق العـار التطبيعي بين الإمارات والاحتلال، وزيـادة التعـاون المشـرك، وصولا إلى علاقات ثنائيـة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

ويسـمح إلغـاء قانـون مقاطعـة "إسرائيل" للأفراد والشركات في الإمارات بعقـد اتفاقيـات مـع هيئـات أو أفـراد إسرائيليين، أو منتمين إليـه بجنسـيتهم أو يعملـون لحسـابه أو لمصلحتـه أينما كانـوا، وذلـك علـى الصعيـد التجـاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.

كذلـك سيسـمح بدخـول أو تبـادل أو حيـازة البضائـع والسـلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة في الإمارات، والاتجار بها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن في 13 آب/أغسـطس الجاري، عـن توصـل الإمارات و"إسرائيل" لاتفاق سلام.

وأعلنـت الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال والإمارات في بيـان مشـرك قبـل نحـو أسـبوعين، اتفاق على تطبيـع كامـل للعلاقات بين أبو ظبي والاحتلال في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية والاحتلال.

في هذا الإطار، اعتبرت حركة "حماس"، السبت، إلغاء أبو ظبي قانون مقاطعة إسرائيل، يمثل "انقلاب في الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر "تويتر": "إلغاء الإمارات قانون مقاطعة الاحتلال؛ يمثل انقلاباً في موقفها تجاه ‎القضية الفلسطينية وإعلاناً رسمياً عن الاصطفاف مع الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية".

قالت الجبهـة الديمقراطية لتحريـر فلسـطين: إن قـرار دولـة الإمارات بإلغـاء قانـون مقاطعـة "إسرائيل" يمثل اسـتخفافا بالمشاعر القوميـة والوطنيـة لشعوبنا العربية.

وأضافـت بيـان صدر عنها، أن القـرار الإماراتي خطـوة شـديدة الخطـورة تلحـق أشـد الضرر والأذى بالقضيـة والحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية.

مـن جانبهـا عـدت حركـة الأحرار القـرار الإماراتي، "إمعـان في الوقاحـة والانحدار الوطنـي والأخلاقي لهـذا النظـام البائـس الـذي يسـعى لتشـكيل حلـف مـع العـدو الصهيوني والإدارة الأمريكية لحماية عرشـه علـى حسـاب قضايـا الأمـة وخاصـة شـعبنا وقضيتنا الفلسطينية".

وقالـت الحركـة في بيـان صدر عنها: "هـذه الخطـوات تؤكـد أن النظـام الإماراتي غـارق منـذ سـنوات عديـدة في وحـل التطبيـع والعلاقـة مـع الاحتلال، وبـات يصطـف بشـكل علنـي لخدمتـه ويسـعى جاهـدا لتبييـض صورتـه السـوداء الإجراميـة أمـام العامل وشرعنة وجوده على أرضنا".

وشـددت على أن فلسطين سـتبقى للفلسطينيين وأن الاحتلال كيـان غاصـب، "فلا أهلا ولا مرحبـا بـأي مطبـع تطـأ أقدامـه تراب فلسطين المحتلة".