خلية الأزمة بالداخلية تجتمع بسلطة النقد وإدارات البنوك

غزة- الرأي:

عقدت خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء أمس السبت، اجتماعاً مع سلطة النقد، وإدارات البنوك والبريد العاملة في قطاع غزة؛ لمناقشة آليات وترتيبات صرف الرواتب والمخصصات المالية خلال الأيام القادمة.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في مقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية، كل من العميد فايق المبحوح رئيس خلية الأزمة، وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن سلطة النقد وإدارات البنوك العاملة في غزة.

وناقش الحضور ترتيبات وآليات صرف الرواتب والمخصصات المالية المتوقعة خلال الأيام القادمة، في ظل سريان قرار حظر التجوال، والإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وتم خلال الاجتماع إقرار جُملة من الترتيبات وفق إجراءات الوقاية والسلامة؛ لتجنب الازدحام والاختلاط، ومنع التجمعات؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الترتيبات: صرف الرواتب وفق جداول زمنية، وإلزام المواطنين بالتباعد الجسدي، مع اتخاذ إجراءات التعقيم الشخصية.

كما تشمل الترتيبات إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامة، مع اتباع التعليمات التي تصدر عن إدارة البنوك خلال عملية الصرف.

وتم التأكيد على جميع البنوك وفروع البريد بإلزام موظفيها ومُقدمي الخدمة للمواطنين باتخاذ احتياطات السلامة الشخصية والعامة، وكذلك توفير أدوات ومواد العقيم.

وستقوم أجهزة وزارة الداخلية بمساندة البنوك عند عملية الصرف لضمان تنفيذ كافة اجراءات السلامة.