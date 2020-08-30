البزم: لا زلنا في محاولة كسر انتشار الوباء والحد من تفشيه

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، "إياد البزم"، "لا زلنا في محاولة كسر انتشار الوباء، والحد تفشيه في قطاع غزة، ومستمرون في الإجراءات المفروضة حالياً".



وتابع البزم خلال لقاء له بث عبر قناة الأقصى، "بوجه عام هناك التزام كبير من المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، ومنذ أمس أكدنا على تشديد الإجراءات الميدانية".



وجدد تأكيده على المواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى، وأي مواطن يضطر للخروج من المنزل عليه ارتداء الكمامة واتخاذ احتياطات الوقاية، والشرطة تتابع التزام المواطنين بذلك.



وأضاف البزم، "إن كل من لا يرتدي الكمامة أثناء الخروج الاضطراري سيتم اتخاذ إجراءات بحقه، والشرطة والأجهزة الأمنية تتابع اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل مُقدمي الخدمة المسموح لهم بالتحرك في المحافظات، وسيتم الحد من تنقلهم في أضيق إطار ممكن".



وأكد أنه تم الاجتماع بالأمس مع ممثلين عن البنوك وسلطة النقد، ووضع آليات لصرف الرواتب بما يضمن تنفيذ إجراءات الوقاية ومنع الاختلاط والازدحام، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية، وأجهزة وزارة الداخلية ستكون مساندة للبنوك في عملية الصرف لمنع مخالفة الإجراءات.