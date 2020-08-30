الصحة: مستشفى الرنتيسي خالٍ من فيروس كورونا

غزة- الرأي:

أكد رئيس قسم الأورام بمستشفى الرنتيسي بغزة، "خالد ثابت"، أن مستشفى الرنتيسي خالٍ من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تفشي الوباء في المستشفى كان محدودا جدا وتم السيطرة عليه وفحص جميع العاملين في المستشفى وظهرت نتائجهم سلبية.

وقال ثابت "الأولوية لنا الحفاظ على مرضى السرطان من الإصابة بالفيروس ضمن إجراءات معينة، ونعمل على حمايتهم لأنهم ذوي مناعة المنخفضة".

وتابع "عملنا اليوم على فتح العيادة الخارجية لتقدم خدماتها للمرضى، ونعيش ظروفا استثنائية ونتمنى من المرضى أن يتسع صدرهم للإجراءات المتبعة".

وذكر أن طبيب وممرض وفني أشعة أصيبوا بالفيروس داخل المستشفى وتم نقلهم لمتابعة الإجراءات الطبية، مضيفًا "لن نتخلى عن مرضانا مهما كانت الظروف وسنقدم لهم الخدمات في أي ظرف كان".

وكالة شهاب.