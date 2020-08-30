بالتصفيق عبر الشرفات.. تحية للكوادر الطبية والشرطية بغزة

غزة- خاص الرأي

منذ الساعات الأولى لإعلان وزارة الداخلية حظر التجوال في محافظات غزة مساء الاثنين الماضي عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بدت الشوارع خالية من المارة، إلا من رجال الأمن والطواقم الطبية تلبية لنداء الوطن والواجب.

أهالي قطاع غزة ومن على شرفات منازلهم ساندوا رجال الشرطة والكوادر الصحية بترديد الأغاني الوطنية لرفع معنوياتهم كان من أبرزها "سوف نبقى هنا كي يزول الألم"، وتارة أخرى "موطني موطني"، ثم يصفق الجميع من النوافذ عند الساعة التاسعة ليلاً.

جاء ذلك، ضمن مبادرة أطلقها مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتصفيق وإغلاق مصابيح الإنارة لرفع معنويات الكوادر الصحية ورجال الشرطة، نظير عملهم لتحييد المواطنين من الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.

مصدر فخر

بدوره؛ ثمن مدير الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، العميد علي النادي مشاعر أبناء شعبنا وافتخارهم بدور الأجهزة الأمنية وهذه المشاعر تنسينا كل همومنا وتزيد من صمودنا في ظل الأزمات المتلاحقة".

وقال النادي:” أبناء الأجهزة الأمنية يواصلون الليل بالنهار للسهر على راحة شعبنا وسلامته، وغيابهم عن الأهل والأحباب خلال أيام فرض التجوال ويرخص ويهون أمام خدمة شعبنا.

وتابع القول:" كل شارع تدخله أجهزتنا الأمنية بغزة نرى فيها مظاهر الفرح والسرور وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا ولشعبنا".

التفاف شعبي

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال إن هذه المبادرة الشعبية تعكس حالة الالتفاف المجتمعي ورضى الناس عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية والثقة العالية فيها.

وبين معروف "للرأي" أن هذا المبادرات تعزز من الروح المعنوية لكافة الطواقم العاملة في الميدان ضمن خطة الطوارئ لمواجهة الجائحة وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الجائحة.

ودعا معروف المواطنين لضرورة الالتزام بكل التعليمات والقرارات التي تصدر عن لجنة الطوارئ للحد من انتشار الفايروس.

نموذج

المواطنة هدير حسين علقت على مبادرة التصفيق لمساندة الأجهزة الشرطية والكوادر الصحية بقولها:" لأمثالكم ترفع القبعات حياكم الله وحباكم وحفظكم وغشيكم برحمته جميعا كافة الكوادر طبية أمنية اعلاميه وجميع من استجاب فله دور في تحمل المسؤولية وان شاء الله سنصل بر الأمان عهداً من الله بإذن الله".

أما أبو عمر الأغا فقال على حسابه:" الطواقم الطبية ما بلزمها تشجيع بيلزملها الشعب يطبق تعليمات الأطباء وهذه أكبر مساعده لهم".

من جانبه قال أبو محمد عيسى :" : التصفيق من المواطنين بمثابة لمسة وفاء للطواقم الصحية والأمنية العاملة في قطاع غزة، في ظل الجائحة".

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورًا لرجال الشرطة والطواقم الطبية وترحيب وتصفيق المواطنين بهم عبر شرفات المنازل في محاولة لرفع معنوياتهم وشكرهم على عملهم.