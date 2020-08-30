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ثابت: هناك إمكانية لعودة العملية التعليمية بعد تحسن الحالة الصحية

30 آب / أغسطس 2020 07:57

زياد ثابت
زياد ثابت

غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، زياد ثابت عن إمكانية العودة للعملية التعليمية في غزة وذلك بعد تحسن الحالة الصحية بغزة ووفق توصيات اللجان المختصة ووفق نظام معين وإجراءات معينة.

و قال ثابت "أتوقع خلال 14 يوما أن تكون الحالة الوبائية في القطاع أفضل وهذا يعتمد على الخلاصات والاستنتاجات من قبل الجهات المختصة".

وأشار إلى أن هناك سيناريو لتفعيل التعليم عن بعد بحيث يكون مماثل للتعليم الوجاهي، مضيفاً: "نعي تماماً أننا قد لا نصل لجميع الطلاب في سيناريو التعليم عن بعد لكن هناك حلول".

وذكر أنه تم تدريب المعلمين على انشاء الصفوف الافتراضية لعملية التعليم عن بعد، مطمئناً أولياء الأمور بأنه لن يُطلب من الطالب ما يفوق قدرته، مشيرًا إلى أنه في منتصف سبتمبر القادم ستتضح الأمور فيما يخص العملية التعليمة في قطاع غزة.

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