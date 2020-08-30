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وتحدث عن التعليم الالكتروني

ثابت لـ"الرأي": العودة للمدارس مرتبط بتحسن الظروف الصحية

30 آب / أغسطس 2020 08:30

غزة- خاص الرأي:

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت توضيحاً بخصوص استئناف العملية التعليمية، بعد إعلان حالة الطوارئ في ظل انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأوضح ثابت في تصريح خاص لـ"الرأي" مساء اليوم الأحد، أن تحسن الظروف الصحية وتوصيات اللجان ذات العلاقة هي التي تحدد موعد وكيفية العودة للمدارس واستئناف التعليم الوجاهي.

وبين أنه وفي حال العودة للمدارس سوف تتخذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية المناسبة، مؤكداً أن التعليم الوجاهي هو الأساس في العملية التعليمية سواء تم بشكل كامل أو جزئي.

وذكر ثابت أن التعليم عن بعد بأدواته وأساليبه المختلفة سيعتمد مسانداً وداعماً للتعليم الوجاهي، وأن هناك أدوات وأساليب متنوعة للتعليم عن بعد كـ(بطاقات تعلم ذاتي، تكليفات، مشاريع علمية، إذاعة، بث تليفزيوني، تعليم الكتروني، ...)

وأكد ثابت أن التعليم الالكتروني لن يطبق على الصفوف من 1-4 بل سوف تستخدم بطاقات التعلم الذاتي وغيرها من الأدوات المتاحة، فيما ستخصص الفترة حتى 15 سبتمبر لاستكمال التدريب وإنشاء الصفوف الافتراضية وتنسيب الطلبة لهذه الصفوف.

وذكر وكيل الوزارة " أن التعليم الإلكتروني له أهداف خاصة وداعمة للتعليم الوجاهي ونعي أنه لا يمكن أن يصل لجميع الطلابـ لذا سنستخدم أساليب متنوعة للتعليم عن بعد".

وقال ثابت أن هناك مساعي مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة لتسهيل وتيسير وصول المعلمين والطلبة لمواقع التعليم الإلكتروني دون تحميل أولياء الأمور أعباء مادية إضافية.

وأكد ثابت في بيانه على أن الوزارة  أعدت خطة للمناهج الدراسية وتوزيعها تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الطارئة.

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