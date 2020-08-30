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مباحث التموين تُحيل 16 تاجراً مُخالفاً إلى النيابة العامة

30 آب / أغسطس 2020 09:10

مباحث التموين تُحيل 16 تاجراً مُخالفاً إلى النيابة العامة
مباحث التموين تُحيل 16 تاجراً مُخالفاً إلى النيابة العامة

غزة- الرأي:

حرّرت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة 160 محضر ضبط لتُجار مخالفين تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الأساسية، وذلك أثناء عملها في متابعة التجار ونقاط البيع في ظل حالة حظر التجوال، خلال الـ 96 ساعة الماضية.

وقال المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين "إن دائرته تواصل جهودها المكثفة وجولاتها التفتيشية؛ لمراقبة الأسعار لدى التجار ونقاط بيع المواد الأساسية والتموينية، خلال تطبيق قرار حظر التجول والإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا".

وأكد "قنيطة" أنه تم تحرير 160 محضر ضبط وتعهد في جميع محافظات القطاع، لتُجار خالفوا التسعيرة المُقرّة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وتلاعبوا بأسعار المواد الأساسية.

ولفت إلى أنه تم توقيف 16 تاجراً وإحالتهم للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، بعد تكرار مخالفاتهم أكثر من مرة.

وبيّن "قنيطة" أنه تم إحالة صاحب أحد المولات الكبرى بمدينة غزة إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفته للإجراءات المفروضة، واستقباله أعداداً كبيرة من المواطنين.

وأضاف: "تُجري مباحث التموين – برفقة أطقم وزارة الاقتصاد - جولات تفتيشية يومياً على التجار ونقاط بيع المواد الغذائية والخضروات والمخابز المُصرّح بعملها؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية".

كما تتابع الفرق المختصة اتخاذ تلك المراكز ونقاط البيع باحتياطات الوقاية والسلامة، وتوفير المعقمات، وارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها.

وأوضح مدير مباحث التموين أن فرق دائرته تتواجد فجر كل يوم في "خانات" بيع الخضروات بالمحافظات، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المُقرة من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة، واتباعهم إجراءات الوقاية والسلامة، والتأكد من جودة المنتجات.

ويستمر قرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عقب اكتشاف إصابات من خارج مراكز الحجر الصحي.

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