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دعت لعدم التراخي بإجراءات السلامة

الصحة: لم نحصر الوباء بعد والمرحلة الحالية حساسة

30 آب / أغسطس 2020 09:59

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إنها لم تحصر حتى اللحظة وباء كورونا، مؤكدة أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب عدم التراخي بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مداخلة له عبر فضائية الأقصى مساء الأحد، إن جهود الوزارة مستمرة لحصر الوباء.

وذكر القدرة، أن كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد.

وطالب بضرورة توفير المسلتزمات الصحية اللازمة للفحص المخبري، مشيرا إلى "أن المسحات المخبرية الموجودة قليلة، ونحتاج لمضاعفتها كي يتسنى لنا العمل في اجراءات التقصي وتتبع المخالطين".

ودعا المواطنين إلى الالتزام التام بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة، وتطهير اليدين والتباعد الجسدي وعدم المخالطة.

وأكد القدرة، أن كافة المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين في ظل إجراءات مواجهة تفشي الوباء

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