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ما هو الفرق بين وضع "عدم الإزعاج" و "وضع الطيران" فى الموبايل؟

31 آب / أغسطس 2020 08:15

ما هو الفرق بين وضع "عدم الإزعاج" و "وضع الطيران" فى الموبايل؟
ما هو الفرق بين وضع

أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياة أى شخص منا، حيث يعتمد عليها المستخدمون فى إنجاز الكثير من الأمور، لكن فى بعض الأحيان، من الضرورى أن تأخذ استراحة من هاتفك الذكي، حيث توفر الهواتف الذكية عدة خيارات من ضمنها وضع عدم الإزعاج أو وضع الطيران، لكن غالبًا ما يتم الخلط بين العديد من المستخدمين من خلال هذه الخيارات، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق بينهم كما يلي:

وضع عدم إزعاج

هو الإصدار المخصص من الوضع الصامت، فهو وضع صامت مع ميزات إضافية، وبصرف النظر عن كتم صوت الإشعارات، لن تضيء شاشة الجهاز، كما أن الهاتف لن يهتز، ولن يظهر أى من لافتة الإشعارات عندما تتلقى أى إخطار فى وضع DND، فعند تمكين ميزة DND، لن ترى أو تسمع التنبيهات الواردة.

ولكن إذا قمت بفحص لوحة الإشعارات أو شاشة القفل، فستكون جميع الإخطارات التى تم تلقيها خلال هذا الوقت، وبشكل أساسي، مع تمكين وضع DND، لن يتم إزعاجك من مهمتك الحالية، كذلك فمن ميزات وضع عدم إزعاج، يمكنك تخصيص DND للسماح بالمكالمات من جهات اتصال معينة، أو استخدمه لإسكات الجميع باستثناء الموجودين فى قائمة المفضلة.

وضع الطيران:

هو مصمم بشكل أساسى للرحلات الجوية – ومن هنا جاء اسم وضع الطيران، Y` يجب تمكين هذا الوضع فى الرحلات لأسباب تتعلق بالسلامة لتجنب التداخل مع إشارات الطائرات، لكن يمكنك استخدامه فى حياتك اليومية أيضًا، لكن على عكس الوضع الصامت أو عدم الإزعاج الذى لا يؤثر على اتصالات الشبكة، يتم إيقاف تشغيل أى شيء يتطلب إشارة عن طريق تنشيط وضع الطائرة، لذلك يتم تعطيل اتصالات الشبكة الخلوية والواى فاى والبلوتوث تلقائيًا.

لكن فى نفس الوقت يمكنك تمكين Wi-Fi وBluetooth يدويًا بعد تنشيط وضع الطائرة، وهذا يعنى أنه يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi فى منزلك أو مكتبك أو أثناء الرحلات الجوية (إذا كانت متوفرة)، لكن لا يمكن تمكين شبكتك الخلوية.

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