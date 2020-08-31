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طائرة ورقية تتسبب في حادث مرعب

31 آب / أغسطس 2020 08:33

طائرة ورقية تتسبب في حادث مرعب
طائرة ورقية تتسبب في حادث مرعب

تعد الطائرات الورقية إحدى وسائل الترفيه التي يتم استخدامها خلال الاحتفالات العامة التي تقام في أماكن مفتوحة.

وتعد تلك الطائرات الورقية من الألعاب الترفيهية البسيطة التي لا يحتاج إلى كثير من المكونات لإطلاقها.

ورغم أنها لا تمثل أي خطر في غالبية الأحوال، إلا أن مقطع فيديو نشرته وكالة "بلومبرغ" يكشف إمكانية تحول تلك الطائرات إلى خطر يهدد الحياة خاصة حياة الأطفال الذين ربما لا يدركون الطريقة الصحيحة للتعامل معها.

ويظهر الفيديو طائرة ورقية ترفع طفلة عمرها 3 سنوات إلى الهواء على ارتفاع يصل إلى 30 قدم (أكثر من 9 أمتار) قبل أن يتمكن الناس من إنقاذها.

ولفتت الوكالة إلى أن الحادث وقع، يوم الأحد، خلال إحدى المهرجانات في تايوان، مشيرة إلى أنه تسبب في إلغاء الاحتفالات بقرار من السلطات في تايوان.

ويقول والدا الطفلة إنها لم تصب بأي جروح وأنه تم إنقاذها في الوقت المناسب.

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