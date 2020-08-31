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"أونروا": المساعدات الأسبوع القادم وندرس خيارات بدء الدراسة

31 آب / أغسطس 2020 08:43

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غزة- الرأي:

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها ستستأنف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين في قطاع غزة اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وأشارت "أونروا" في بيان لها، إلى أنها تستعد لوضع آليات واحتياطات معدلة لتقليل مخاطر نقل فيروس كورونا إلى مجتمع اللاجئين أو إلى موظفيها.

وبينت أن موظفيها سيعملون على توصيل المساعدات الغذائية إلى منازل اللاجئين، مؤكداً أنه سيتم العمل بنظام الفترتين نتيجة الضغط الكبير على الخط الساخن.

ونبهت إلى أنه يمكن لجميع سكان قطاع غزة الاتصال على الخط الساخن لها على الرقم 666-444-800-1 للحصول على استشارات من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم غد 31 أغسطس 2020.

وأضافت "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم، فإن الأدوية ستصلهم إلى منازلهم حسب مواعيدهم المجدولة ولا حاجة لهم للاتصال".

وحول استشارات متعلقة بـ كوفيد 19، حثت "أونروا" جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة، مبينة أنه جرى إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أنها تدرس حاليًا خيارات بدء العام الدراسي الجديد ولم يتخذ أي قرار بعد، مؤكدة أن أي قرار سيؤخذ بعين الاعتبار سلامة الأطفال كأولوية قصوى.

وحثت "أونروا" سكان قطاع غزة على البقاء في منازلهم واتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين ومنع انتشار الفيروس.

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