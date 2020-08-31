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فوائد تناول زيت اللوز على صحة البشرة والشعر

31 آب / أغسطس 2020 08:50

فوائد تناول زيت اللوز على صحة البشرة والشعر
فوائد تناول زيت اللوز على صحة البشرة والشعر

زيت اللوز واحد من أهم الزيوت التى تحافظ على صحة البشرة والشعر، حيث يحتوى زيت اللوز على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على الترطيب والنضارة ، ومن المعروف أن زيت اللوز يساعد على شفاء الجروح حيث يزيد من إنتاج الكولاجين، ويبقي البشرة نضرة ورطبة، وحسب ما ذكره موقع food فأن فوائد زيت اللوز على صحة البشرة والشعر هى:

 

فوائد زيت اللوز على صحة البشرة والشعر
 

1:يستخدم زيت اللوز على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على علاج حروق الشمس وتفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء.

2:يحتوى زيت اللوز على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على البشرة.

 

3:يحتوى زيت اللوز على فيتامين هـ والاحماض الدهنية والفيتامينات التى تعمل على ترطيب الجلد والتخلص من البقع الداكنة.

4:يعتبر زيت اللوز من الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب الشفاه المشقوقة وعلاج الجفاف، فهو بمثابة كريم مرطب للشفاة.

 

5:يحتوى زيت اللوز على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تفتيح لون البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع.

فوائد زيت اللوز للشعر
 

1:يحتوى زيت اللوز على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تغذية الشعر وتقوية البصيلات .

 

2 :يعالج زيت اللوز على التخلص من قشرة الرأس عن طريق الترطيب العميق وإزالة خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، لذلك ينصح بتدليك الشعر دائما بزيت اللوز لتقويته وعلاج القشرة.

 

3:ينصح باستخدام زيت اللوز على الشعر دائما لتنعيمه وترطيبه وعلاج الجفاف والتلف الذى يتعرض له.

 

4:يحتوى زيت اللوز على العديد من الخصائص والمعادن التى تحد من خطر الاصابة بتساقط الشعر والتلف.

 

5:يساعد زيت اللوز على نمو الشعر وطوله.

 

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