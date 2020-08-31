4 وفيات وإصابات جديدة في صفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء أمس، عن تسجيل 4 حالات وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم.

ولفتت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 241 حالة، أما الإصابات فوصلت إلى 5722، وحالات التعافي إلى 1910.

وذكرت أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بالسعودية للمواطن عمر محمود حسن أبو دان (81 عاماً)، والمواطن سمير اسماعيل سليمان مقلد (55 عاما).

وبينت أنه تم تسجيل حالة وفاة للمواطن خالد الريفي في الأربعينات من عمره ويعيش في جنوب افريقيا، وحالة أخرى للمواطن تركي سلعوس (70عاماً) في فنرويلا.