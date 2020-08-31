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المجلس الأعلى للرياضة يشارك الطواقم الطبية في جهودهم بمواجهة كورونا

31 آب / أغسطس 2020 09:11

"المجلس الأعلى" يشارك الطواقم الطبية في جهودهم بمواجهة جائحة كورونا

شارك المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع وزارة الصحة الفلسطينية وطواقمها الطبية العاملة في المستشفيات والحجر الصحي في جهودها بمواجهة جائحة كورونا، حيث قدم الأستاذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة 1500 وجبة طعام، كرسالة شكر وتقدير من الأسرة الرياضة لخط الدفاع الأول في هذه الأزمة والتي تشكل صمام الأمان لشعبنا الكريم.

وأشاد هنية، بالعمل العظيم الذي تقوم به وزارة الصحة بكافة أركانها وطواقمها الطبية، والتي تواصل الليل بالنهار لخدمة شعبنا الصابر وتقديم الرعايا الطبية، بالرغم من شح الإمكانيات والحصار المفروض على غزة  منذ سنوات.

وأضاف هنية، بأن هذه اللفتة هي لمسة وفاء من المجلس الأعلى لملائكة الرحمة، والذين تركوا بيوتهم وأهلهم في سبيل رعاية الوطن والمواطن للحد من انتشار فايروس كورونا، وأن الأسرة الرياضة تعبر عن فخرها الكبير بالطواقم الطبية.

وبدوره، قدم الدكتور معتصم صلاح مدير مراكز الحجر الصحي بوزارة الصحة شكره لهنية على تلك اللفتة الجميلة، مؤكداً بأن الأسرة الرياضية ممثلة بالمجلس الأعلى كانت ولا زالت مبادرة وقت الأزمات، في دليل واضح على أهمية دورها في المجتمع الفلسطيني.

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