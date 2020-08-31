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المرور بغزة توضح حالة الطرق في ظل حالة حظر التجوال

31 آب / أغسطس 2020 09:15

تمديد-حظر-التجوال-في-غزة-بعد-تصاعد-وتيرة-تفشي-كورونا
تمديد-حظر-التجوال-في-غزة-بعد-تصاعد-وتيرة-تفشي-كورونا

غزة- الرأي:

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة اليوم الاثنين، توضيحاً لحالة الطرق في ظل استمرار فرض حظر التجوال، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكدت المرور في بيان لها، أن الحركة المرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.

وشددت على منع حركة المركبات والدراجات النارية إلا للضرورة القصوى، مبينة أن من يخالف ذلك بعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

ولفتت إلى أن دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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