إدارة المحررات تتفقد مجريات العمل الزراعي في ظل كورونا

غزة- الرأي

قامت الإدارة العامة للمحررات التابعة لوزارة الزراعة، ممثلة بمديرها العام محمد اللولو، وعدد من مدراء الدوائر، بتنظيم عدة جولات تفقدية للاطلاع على المشاريع الزراعية والجمعيات المقامة هناك.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على مجريات العمل بالمحررات كافة، خاصة في ظل تفشي وباء"كورونا" واستمرار حظر التجول.

و أكد اللولو في الاطار، على أهمية تعزيز دور القطاع الزراعي في هذه الظروف الصعبة بشقيه النباتي والحيواني، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة الانتاج الزراعي في أراضي المحررات التي تعتير السلة الغذائية الاكبر للمواطنين، مبديا استعداده للمساعدة في توفير كل سبل المساعدة، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المحررات، وحل الاشكاليات وتذليل العقبات كافة التي تقابل المزارعين في هذه الظروف الصعبة.

كما تم التوافق مع شركة الكهرباء لزيادة ساعات الوصل حتى يتمكن المزارعين من ري محاصيلهم الزراعية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتسهيل مهام قطف المحاصيل بسهولة وتسويقها إلى نقاط التجميع حسب خطة وزارة الزراعة المعدة في الوقت الراهن.