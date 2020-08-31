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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2601)الاثنين 31/8/2020

31 آب / أغسطس 2020 10:17

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2601)الاثنين 31/8/2020

أخبار فلسطينية

·         الصحة: لم نحصر الوباء بعد والمرحلة الحالية حساسة

·         هنية: نواصل الاتصالات لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن غزة

·         السفير العمادي يكثف الجهود القطرية لاستعادة الهدوء في غزة.. وهنية: المشكلة متعلقة بتعنت

·         ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

·         كمال الشخرة لصوت فلسطين: عدد الحالات النشطة نحو 9418 حالة

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·         الحكومة الإسرائيلية تقرر تمديد حالة الطوارئ لـ"مواجهة كورونا"

 

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·         أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في العالم

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  • قصف إسرائيلي على مواقع فلسطينية في غزة

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 الاهرام المصرية

  • نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي لتهديد أمن المنطقة
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الغد الأردنية

·        القدس المحتلة: فلسطينيون يهدمون منازلهم بأنفسهم بعد رفض ترخيص أبنيتهم

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 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • كمال الشخرة لصوت فلسطين: عدد الحالات النشطة نحو 9418 حالة
  • إغلاق بلدة برقين لمدة 3 أيام
  • الشرطة: أصحاب "زفاف الأمعري" أكملوا الزفاف بمكان آخر بعد مقتل فتاة فيه
  • وفاة طفلة في حادث دهس ببلدة دورا
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الحياة الجديدة

جريدة الأيام

  • »غزة: تشديد قيود الإغلاق وحظر التجول لليوم السادس وإلغاء تسهيلات سابقة
  • »السياحة بغزة: 7 آلاف يفقدون وظائفهم ومطالبة بإعفاء المنشآت من الضرائب

 وكالة الراي

·         المرور بغزة توضح حالة الطرق في ظل حالة حظر التجوال

·         4 وفيات وإصابات جديدة في صفوف المغتربين الفلسطينيين

·         "أونروا": المساعدات الأسبوع القادم وندرس خيارات بدء الدراسة

·         الصحة: لم نحصر الوباء بعد والمرحلة الحالية حساسة

·         وفاة جديدة بفيروس كورونا في غزة ترفع الحصيلة لـ 4

·         مباحث التموين تُحيل 16 تاجراً مُخالفاً إلى النيابة العامة

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 وكالة صفا

·         انطلاق أول رحلة طيران من "إسرائيل" للإمارات اليوم

·        غزة تحتفي بمحاربي "كورونا" على طريقتها

·        الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة عباس الخميس

سما نيوز

·         تحليلات : اختلاف كبير بين إسرائيل والإمارات والاتفاق لصالح الأعمال

·         الغارديان" تنشر القصة الكاملة للمهندس الخائن الذي ساعد عصابات صهيونية على اقتحام سجن عكا

·         ابو حسنة: استنئاف توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين بغزة الاسبوع المقبل

·         شاهد: داخلية غزة توضح إجراءات صرف الرواتب والمخصصات المالية لموظفي السلطة

·         الرجوب: اجتماع للأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس الخميس المقبل

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 فلسطين اليوم

  • الوضع في القطاع لايزال خطيراً..صحة غزة: المرحلة الحالية حساسة ومطلوب عدم الخروج إلا للضرورة القصوى
  • صحة غزة: المرحلة الحالية حساسة ومطلوب عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

 

 

عرب  48

  • غزة: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

·         الحكومة الإسرائيلية تقرر تمديد حالة الطوارئ لـ"مواجهة كورونا"

 

وكالة وفا

 

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حدث في مثل هذا اليوم

31 آب (أغسطس)

  • 2004م في عملية مزدوجة استهدفت حافلتين للركاب في بئر السبع, أسفرت عن مقتل 19 إسرائيلياً وجرح مائة آخرين منهم 20 في حالة الخطر الشديد, وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية وأن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صبحي الجعبري.
  • 1988م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 1988/10 الذي يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, وتنص على، أن اللجنة وهي تسترشد بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وبصفة خاصة بمبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19498، وإحكامها الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه والالتزامات الناشئة عن الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشان قوانين وأعراف الحرب.
  • 1982م ممغادرة آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.
  • 1955م قامت قوة مدرعة من الجيش الإسرائيلي تقدر بتسع دبابات وعدد آخر من المجنزرات حاملة الجنود باجتياز خط الهدنة عند قرية خزاعة شرقي خان يونس، مخترقة قراها "عبسان الصغيرة- عبسان الكبيرة- بني سهيلا" وصولا إلى مركز الشرطة في قلب مدينة خان يونس، حيث قامت بتدميره تدميراً تاماً.
  • 1935م تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد أن طلب الرئيس الأمريكي من رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين.

 

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