بلدية خان يونس تناقش مشكلة المياه وتجاوز الأزمة الراهنة

غزة- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعاً تقيمياً لدراسة مشكلة المياه المتفاقمة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ووضع الحلول المناسبة وفق ما يتوفر من امكانيات لتجاوز الأزمة الراهنة التي ازدادت عقب تفشي فايروس كورونا في المجتمع من خارج مراكز الحجر الصحي.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، وعضو المجلس البلدي د. م. محـمد العقاد، وأ. مروان أبو شمالة، ومدير البلدية أ. محمـد الأسطل، ورئيس لجنة طوارىء جائحة كورونا بالبلدية عماد الأغا، ورئيس قسم المياه م. ياسر شعت، ومسئول الشبكات والضخ والتوزيع أمين شهوان، ووفد من الخبراء والمختصين في القطاع المائي من نقابة المهندسين د.م. خليل الأسطل، د.م. جواد الأغا، م. إبراهيم الشيخ.

وخلال اللقاء تدارس المجتمعون المشكلة ومسبباتها الناتجة عن إنقطاع التيار الكهربائي لساعات تصل لأكثر من (16) ساعة متواصلة عن أجزاء واسعة من المحافظة والتي تسببت في عدم مقدرة البلدية على تشغيل آبار المياه بالطاقة الكهربائية لإستخراج الكميات المطلوبة من المياه لتغطية العجز في كافة المناطق، وكذلك مشكلة شح السولار اللازم لتشغيل مضخات الآبار.

وتابع المجتمعون عن كثب بعض المعيقات الفنية التي تتسبب في عدم وصول المياه لبعض المناطق بعد الإعلان عن البرنامج الجديد لتوزيع المياه والتي ترجع لوجود تداخل بين حدود الأحياء المناطق، بالإضافة إلى عدم كفاية المياه المستخرجة من الآبار.

واقترح المجتمعون بعض البدائل والخيارات وفق ما يتوفر من امكانيات وكذلك الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء لزيادة حصة الكهرباء المغذية للآبار قدر المستطاع ، داعين المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تأمين المياه التي تصل إليهم في حال تعذر توفر الكهرباء طرفهم.