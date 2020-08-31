توزيع مساعدات لـ 500 عائلة متضررة من "كورونا" بالشجاعية

غزة- الرأي:

وزعت لجنة الطوارئ في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مساعدات إغاثية وقدمت استشارات في الرعاية الطبية لعشرات العائلات في إطار مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال رئيس اللجنة ماهر أبو غنيمة، إنه تم تقديم مساعدات إغاثية لـ 500 عائلة داخل الحي، حيث شملت طرود غذائية وسلة خضار وجبات طعام ومساعدات نقدية وربطة خبز.

ولفت إلى أن المساعدات جرى توزيعها للعائلات التي تضررت من حظر التجول، بالإضافة الى تقديم وجبات طعام لمنازل المحجورين بشكل يومي.

وشدد على أن جهود مكثفة تقوم بها طواقم اللجنة الطبية والإغاثية بالتنسيق مع لجنة مؤسسات منطقة الشجاعية والتي تضم جمعية أرض الإسراء، ولجنة زكاة الشجاعية، ولجنة زكاة شرق الشجاعية.

بدوره، أوضح مدير لجنة الطوارئ وائل سمارة أن اللجنة قدمت الرعاية الطبية المنزلية لعدد من الحالات، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية للمواطنين من خلال الطواقم الطبية العاملة بلجنة الطوارئ من خلال الهاتف.

يُشار إلى أن اللجنة ترصد يومياً التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، والتزام التجار والباعة بالأسعار المعلنة مع جهات الاختصاص لمتابعة أي مخالفات والإبلاغ عنها والعمل بجدية كاملة لتجاوز الظروف الحالية .