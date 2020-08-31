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بالصور| بلدية خان يونس تستمر في حملة تعقيم شوارع المدينة

31 آب / أغسطس 2020 10:41

بلدية خان يونس تستمر في حملة تعقيم شوارع المدينة
بلدية خان يونس تستمر في حملة تعقيم شوارع المدينة

خان يونس- الرأي

تواصل الطواقم المختصة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملات تعقيم الشوارع الرئيسة والمرافق العامة والأسواق الشعبية والتجارية وكافة الأماكن بالمدينة وأحيائها ضمن خطة عمل تستهدف الوصول إلى كافة المواقع في إطار الإجراءات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.


وقامت صباح اليوم فرق التعقيم بدائرة الصحة والبيئة برش المواد الطبية في محيط مركز شرطة خان يونس، ومركز شهداء خان يونس الصحي، ومقر مصلحة مياه بلديات الساحل، وزارة الداخلية، وشارع السكة الحديد، وسوق الخان ، ومحلات سوق حراء وشارع القصيلة ومنطقة كراج رفح للسيارات.

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الحملة والتي ستطال كافة أرجاء المدينة وأحيائها المختلفة والمناطق السكنية المكتظة خلال الأيام القادمة

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