بلدية غزة: جمع وترحيل 551 طناً من النفايات الصلبة

غزة- الرأي

انتهت طواقم بلدية غزة أمس الأحد، من جمع وترحيل 551 طن من النفايات الصلبة بعد جمعها من الأحياء والمناطق المختلفة، حفاظاً على نظافة المدينة والصحة العامة.



وأكدت أن صناع الجمال في البلدية يواصلون عملهم لليوم السادس على التوالي، منذ إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وتقييد الحركة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة.



وأعلنت لجنة الطوارئ في البلدية حالة الاستنفار في صفوف طواقمها الميدانية، فور اكتشاف الحالات المصابة، وعاهدت المواطنين بأنها لن تدخر جهدًا لتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة والحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.