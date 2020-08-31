الصحة توفر فرقاً طبية ميدانية لعلاج المرضى في منازلهم

غزة- الرأي

أكد د. مدحت محيسن الوكيل المساعد في وزارة الصحة، أن وزارته وفرت فرقاً طبية ميدانية، بالتعاون مع المؤسسات الصحية الاهلية للوصول الى الحالات المرضية في منازلهم إذا استدعت حالتهم الصحية لذلك.

وبين د. محيسن أنه تم العمل على توفير الأدوية الخاصة بذوي الامراض المزمنة وصرفها لمدة شهر مع ضمان وصولها للمرضى في منازلهم من خلال فرق ميدانية بالمحافظات حيث تعاملت وكالة الغوث مع 1107زيارة خاصة بالمرضى المزمنين بالإضافة الى استجابة وزارة الصحة لمئات الاتصالات اليومية وتوفير لهم علاجاتهم في أماكن تواجدهم .

كما أثنى على جهود طواقم الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني 101 الذين لم يدخروا جهداً لمساعدة أبناء شعبهم ومساهمتهم في نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا الى مستشفى العزل ونقل الحالات المشتبهة بها لمراكز الفحص التنفسي في المستشفيات المختلفة.

و فيما يخص الخدمات الطبية التي يحتاجها الجرحى إشار الى أن وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الاغاثة الطبية ومؤسسة السلامة سيعملون على متابعة جميع الجرحى في منازلهم وتوزيعهم جغرافيا حسب مناطقهم ومن ستحتاج الى متابعة سريرية بعد التقييم الميداني المنزلي سيتم التنسيق لنقله الى المستشفيات.

اما بالنسبة لمرضى القدم السكري و متابعتهم وتقديم العلاج لهم لمنع تفاقم حالتهم الصحيةأكد على تحقيق التعاون مع المستشفى الأهلي العربي من خلال متابعة 21 حالة وعمل اللازم لهم وتحويل حالتين لمستشفى القدس لصعوبة وضعهم ومتابعتهم من الفريق الطبي.

وشكر وكالة الغوث وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى القدس وجميع المؤسسات الأهلية الغير حكومية في قطاع غزة على تعاونهم وتكامل الادوار مع وزارة الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا .

أوضح أن وزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوت وتشغيل اللاجئين استقبلت نحو 20ألف اتصال على الرقم المجاني 103الخاص بوزارة الصحةو الإجابة المباشرة على شكاوى واستفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكذلك للإبلاغ عن الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس.

وقال د. محيسن نحن بصدد زيادة القدرة الاستيعابية للأرقام المجانية الخاصة بوزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوث من خلال تفعيل الارقام على مدار ١٢ ساعة متواصلة أو تخصيص خطوط مجانية أخرى لتخفيف الضغط على الخط الساخن 103، الخاص بوزارة الصحة.