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الأسير "رزة" يعلن إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال

31 آب / أغسطس 2020 10:52

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الأسير حسام محسن سعيد رزة (62عاماً) من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في سجون الاحتلال.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير "رزة" يقبع حالياً بمركز توقيف "حوارة" وكانت قد اعتقلته قوات الاحتلال يوم أمس وهو في طريقه إلى مدينة رام الله.

وأضافت أن الأسير يعاني من عدة أمراض وحالته الصحية بحاجة إلى متابعة وإشراف طبي متخصص.

ويعتبر "رزة" أحد قيادات الجبهة الشعبية، وهو والد الأسير المحكوم إدارياً بدر رزة، وقد اعتقل سابقاً عشرات المرات، أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاماً في سجون الاحتلال.

ويواصل إلى جانب "رزق" ستة أسرى آخرين إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير ماهر الأخرس والمضرب منذ 36 يوماً، وعبد الرحمن شعيبات منذ 12 يوماً، ومصطفى حسنات ويزن بلعاوي ورامز ملحم لليوم السابع على التوالي، ومعتصم سمارة مضرب منذ 5 أيا"..

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