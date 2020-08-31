الزراعة تصدر رقماً مجانياً للمزارعين للإجابة على استفساراتهم

غزة- الرأي

جددت وزارة الزراعة، إصدار تعليماتها للمزارعين وتجار المنتجات الزراعية، بهدف اتباع الاجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا".

وطالبت المزارعين في بيان لها اليوم الاثنين، بالتقيد باجراءات الوقاية، لضمان استمرار عملهم وتنقلهم بين المحافظات وداخلها.

ودعت المزارعين بالاتصال على الرقم (١٠٩) في حال واجهتهم أي معوقات أو مشكلات بالخصوص على حواجز ونقاط التفتيش في مختلف مناطق القطاع، وذلك للتعاون مع الجهات المختصة للتسهيل.​

كما ناشدتهم بالاتصال على الخط المجاني الخاص بوزارة الزراعة 1800 101 111 للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات والارشادات المتعلقة بالقطاع الزراعي.