وكالة الرأي الفلسطينية "معالي": توسع استيطاني كبير في سلفيت يفند تصريحات نتنياهو بتجميد الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية لليوم السابع.. غزة تطارد "كورونا" بإجراء حكومية مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تصدر رقماً مجانياً للمزارعين للإجابة على استفساراتهم وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "رزة" يعلن إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توفر فرقاً طبية ميدانية لعلاج المرضى في منازلهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: جمع وترحيل 551 طناً من النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| بلدية خان يونس تستمر في حملة تعقيم شوارع المدينة وكالة الرأي الفلسطينية توزيع مساعدات لـ 500 عائلة متضررة من "كورونا" بالشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مشكلة المياه وتجاوز الأزمة الراهنة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تقدم إرشادات هامة لمزارعي الفراولة الأرضية والمعلقة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لليوم السابع.. غزة تطارد "كورونا" بإجراء حكومية مشددة

31 آب / أغسطس 2020 11:17

fsaDsa
fsaDsa

غزة- الرأي:

تواصل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في المجتمع لليوم السابع على التوالي.

حظر التجوال الشامل، من أبرز القرارات التي تم اتخاذها من أجل حماية الأهالي من خطر الإصابة، حيث ينتشر نحو 19 ألف عنصر أمن لمتابعة تنفيذه.

واعتمدت الحكومة في غزة سياسة فصل المحافظات عن بعضها، فيما عزلت الأحياء عبر كتل إسمنتية للحد من حركة التنقل، إلا أنها سمحت بتحرك أصحاب المصالح الضرورية لخدمة الأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عقب إجراء 670 عينة فحص.

وأكدت الوزارة أنها لم تحصر حتى اللحظة وباء "كورونا" داخل القطاع، مؤكدة أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب عدم التراخي بإجراءات الوقاية والسلامة.

وطالبت بضرورة توفير المستلزمات الصحية اللازمة للفحص المخبري، مشيرةً إلى أن المسحات المخبرية الموجودة قليلة، وبحاجة إلى مضاعفتها كي يتسنى لها العمل في التقصي وتتبع المخالطين.

بدورها، شددت وزارة الداخلية على أن محاولات كسر انتشار الوباء، والحد من تفشيه في قطاع غزة، لا زالت مستمرة، ويتم تطويرها وفق الحالة الوبائية.

وبينت أنها تتابع اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل مُقدمي الخدمة المسموح لهم بالتحرك في المحافظات، حيث يتم الحد من تنقلهم في أضيق إطار ممكن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟