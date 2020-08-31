وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تركب مضخة للبئر الغاطسة بمنطقة مسجد قباء وكالة الرأي الفلسطينية خان يونس: المجلس البلدي يتفقد واقع وإشكاليات المياه في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراءات مشددة بمشافي غزة لجعلها آمنة وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص.. إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات "التوجيهي" وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الخيرية تطلق نداء استغاثة من غزة في ظل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بزيادة الحد الأدنى.. المالية بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية "معالي": توسع استيطاني كبير في سلفيت يفند تصريحات نتنياهو بتجميد الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية لليوم السابع.. غزة تطارد "كورونا" بإجراء حكومية مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تصدر رقماً مجانياً للمزارعين للإجابة على استفساراتهم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

كي تقدم خدماتها في ظل جائحة كورونا

الصحة: إجراءات مشددة بمشافي غزة لجعلها آمنة

31 آب / أغسطس 2020 01:10

غزة - الرأي

قال رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة غزة محمد أبو سلمية، إنه تم إتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على المستشفيات آمنة في ظل جائحة كورونا.

وذكر أبو سلمية، أن هدف الإجراءات المشددة بالمستشفيات والمرافق الصحية، الحفاظ عليها آمنة لتقدم الخدمات في ظل جائحة كورونا الحالية.

وأشار إلى أنه من ضمن الاجراءات تخصيص نقاط فرز في العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي  لفحص المرضى قبيل وصولهم لأقسام المستشفيات لتلقي العلاج، ومنع الزيارات للمرافق الصحية والمرافقين ومنع الاختلاط بين العاملين في الأقسام المختلفة، إلى جانب الزام كافة العاملين والمرضى بارتداء الكمامات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟