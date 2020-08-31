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الصحة تتسلم مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا

31 آب / أغسطس 2020 01:13

الصحة تتسلم مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا
الصحة تتسلم مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا

غزة- الرأي

تسلمت وزارة الصحة  في قطاع غزة، مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا، تشمل أدوية ومستهلكات طبية وتجهيزات طبية لعدد من الأسرة الخاصة بعلاج فيروس كورونا في مستشفى العزل.

وثمن د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، الاستجابة العاجلة التي أبدتها المنظمة في اطار ما يواجهه قطاع غزة من انتشار لفيروس كورنا وجهود الوزارة الحثيثة للسيطرة عليه في ظل ما تعانيه من نقص حاد في الأدوية والمهام الطبية.

وكانت وزارة الصحة اطلقت نداء عاجل لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والضمائر الحية لمساندتها في جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في القطاع الذي يشهد حصاراً مشدداً منذ أكثر من 14 عاماً.

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