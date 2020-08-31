خان يونس: المجلس البلدي يتفقد واقع وإشكاليات المياه في المخيم

خان يونس- الرأي

أجرت لجنة جودة البيئة والاستدامة( المياه والصرف الصحي) في مجلس بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، جولة تفقدية في مخيم خان يونس بلوك (G) والمربع السكني المقابل لمنطقة أبو ليلة غرب المدينة، وذلك لمتابعة شكاوى المواطنين حول ضعف وصول المياه لمنطقتهم والعمل على دراستها ميدانيا ووضع الحلول المناسبة لتجاوز تلك الأزمة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وشارك في الجولة عضوي المجلس البلدي م.عصام خلف الله، و أ.مروان ابوشمالة، بحضور رئيس قسم المياه بالبلدية م. ياسر شعت، ورئيس شعبة صيانة الشبكات أ. أيمن شهوان، ورئيس شعبة التوزيع أ. أمين شهوان وعدد من الفنيين بقطاع المياه.

وخلال الجولة استمع الوفد إلى شكاوى السكان والمتمثلة في ضعف وشح وصول المياه إلى مناطق سكناهم في ظل الأجواء الحارة بالإضافة إلى انتشار وباء كورونا الذي يتطلب قيام السكان ببعض الإجراءات والمتمثلة في استخدام كميات مياه أكبر في التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفايروس والحفاظ على سلامتهم.

وطالب السكان المجلس البلدي بوضع الحلول الجذرية لانهاء هذه المشكلة المتفاقمة والتي تؤرق حياتهم.

وبدورهم أجرت طواقم البلدية تقيما أوليا للمشكلة من خلال تطبيق إجراء ضخ إختباري على المنطقة حيث تبين وجود مشكلة فنية تتعلق ببعض خطوط المياه المغذية للمنطقة.

ووعد المجلس البلدي بوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة من خلال إستبدال بعض خطوط المياه وتركيب وصلات إضافية تعزز من تدفق كميات المياه الى هذه المنطقة والتي تعاني من اكتظاظ وازحام سكاني كبير.