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وزارة الاقتصاد: الأسواق بغزة تشهد استقراراً في أسعار السلع

31 آب / أغسطس 2020 02:20

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غزة- الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار على صعيد أسعاد المواد التموينية والأساسية.

وبينت الوزارة في بيان تلقته وكالة الرأي، أن ذلك الاستقرار جاء بفعل جهود طواقها التي تُبذل على مدار الساعة في التفتيش والرقابة على المحلات والأسواق.

ولفتت إلى أن طواقم حماية المستهلك فيها، نظمت 147 جولة رقابية بمحافظات القطاع، جرى خلالها تحرير 45 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا الأسعار.

وذكرت أنه تم تحرير محضر ضبط بحق أحد أصحاب محلات الصرافة بسبب استغلال المواطنين في عملية صرف الدولار، فيما تم استقبال 890 بلاغاً واستفساراً عبر الخط المجاني وهواتف المكاتب الفرعية، وتم التعامل مع جميعها.

وقالت الوزارة إنها نسقت مع شرطة البلديات لمنح موزعي البضائع الأساسية أذونات التجول في ظل الحظر، لتوزيع تلك المواد على أماكن البيع لتمكين الأهالي من الشراء وفق ضوابط السلامة.

وجددت الوزارة دعوتها للأهالي للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لها 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

 

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