هيئة مسيرات العودة: التطبيع الإماراتي يهدد القضية الفلسطينية

غزة- الرأي:

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن اليوم الاثنين، إن التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً للقضية الفلسطينية، وارتهان للإدارة الأمريكية.

واستنكرت الهيئة في بيان لها، تسيير أول رحلة طيران علنية مباشرة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، والمرسوم الرئاسي الإماراتي بوقف مقاطعة "إسرائيل".

وبينت أنه تم كتابة اسم مستوطنة "كريات قات" التي بنيت على أنقاض عدد من القرى أبرزها قرية الفالوجة، على الطائرة الإسرائيلية التي حطت في مطار الإمارات.

وأكدت أن وقف مقاطعة الاحتلال والتطبيع معه يعتبر تنفيذاً لمؤامرات معادية للشعب الفلسطيني وفي مقدمها خطة ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن.

ودعت الشعوب العربية لرفض هذه المؤامرات والتصدي للتطبيع وإحياء المقاطعة العربية الشاملة للاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة ومحاسبة المطبعين على جريمتهم.

وبدأ خط الطيران المباشر بين "تل أبيب" وأبوظبي اليوم برحلة تحمل وفدًا إسرائيليًا وأمريكيًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع قبل توقيعه بشكل رسمي في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 أغسطس/ آب الجاري عن توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات وصفه بــ"التاريخي".