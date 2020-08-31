"المنظمات الأهلية": قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة

غزة - الرأي

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة، في ظل تشديد الحصار وإغلاق المعابر، بالتزامن مع صمت عربي مؤسف.

وأكد الشوا في حديثه لإذاعة "الرأي" أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تفشي فايروس كورونا، في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة.

وأشاد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مثمنا الدور البارز للأجهزة الأمنية في فرض حظر التجوال، لكسر تفشي وباء كورونا.

وأوضح الشوا، أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون شريك في مواجهة تفشي فايروس كورونا، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن شبكة المنظمات الأهلية أصدرت نداءً إلى المجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل والفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة الكهرباء.