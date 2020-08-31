وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مسيرات العودة: التطبيع الإماراتي يهدد القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد: الأسواق بغزة تشهد استقراراً في أسعار السلع وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية النصيرات تواصل انعقادها لتوفير الخدمات للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم لـ"الرأي": لن نُفعل الصفوف الافتراضية رسمياً إلا بوجود دوام مدرسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تركب مضخة للبئر الغاطسة بمنطقة مسجد قباء وكالة الرأي الفلسطينية خان يونس: المجلس البلدي يتفقد واقع وإشكاليات المياه في المخيم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم مساعدات طبية من منظمة أطباء بلا حدود فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراءات مشددة بمشافي غزة لجعلها آمنة وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص.. إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات "التوجيهي" وكالة الرأي الفلسطينية المؤسسات الخيرية تطلق نداء استغاثة من غزة في ظل "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في ظل تشديد الحصار

"المنظمات الأهلية": قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة

31 آب / أغسطس 2020 06:42

غزة - الرأي

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة، في ظل تشديد الحصار وإغلاق المعابر، بالتزامن مع صمت عربي مؤسف.

وأكد الشوا في حديثه لإذاعة "الرأي" أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تفشي فايروس كورونا، في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة.

وأشاد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مثمنا الدور البارز للأجهزة الأمنية في فرض حظر التجوال، لكسر تفشي وباء كورونا.

وأوضح الشوا، أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون شريك في مواجهة تفشي فايروس كورونا، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن شبكة المنظمات الأهلية أصدرت نداءً إلى المجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل والفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة الكهرباء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟