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بينها 169 شكوى تتعلق بخدمات البلدية

بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ

31 آب / أغسطس 2020 06:54

بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ
بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ

غزة- الرأي

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة، أنها استقبلت 1200 اتصال من المواطنين منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واكتشاف حالات مصابة داخل المجتمع، من بينها 169 شكاوى تتعلق بخدمات البلدية المختلفة.

 

وذكرت الوحدة في تقرير صادر عنها، أنها تلقت منذ إعلان حالة الطوارئ في 25 أغسطس/ أب الجاري، 1200 اتصال من المواطنين للاستعلام عن خدمات البلدية ولا سيما مواعيد ضخ المياه، والإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى حالة الطوارئ ونقاط البيع المسموحة وغيرها.

 

وأوضحت الوحدة أنها استلمت 169 شكوى توزعت على قطاعات مختلفة كالمياه والصرف الصحي والنظافة والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة.

 

ودعت البلدية كافة المواطنين من سكان مدينة غزة إلى التواصل مع وحدة المعلومات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ المختصر (115).

 

وناشدت بلدية غزة الأسبوع الماضي، الجهات الحكومية والدول الصديقة والمؤسسات الشريكة والمانحة دوليًا ومحليًا بتوفير كميات الوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وانعكاس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية.

 

وكانت بلدية غزة قد استحدثت وحدة المعلومات والشكاوى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن جهودها لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين في المدينة، وإصدار تقارير إحصائية لصناع القرار في البلدية تساعدهم في عملية اختيار المشاريع التطويرية.

 

بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ 118625220_3350102201746102_1835053861369164149_o
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