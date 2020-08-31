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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

98 محطة موزعة على محافظات القطاع

سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين

31 آب / أغسطس 2020 07:06

سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين
سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين

غزة- الرأي

 أكدت سلطة المياه، أنها تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين، في ظل منع التجول وفي ظل الظروف الراهنة واستمرار إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا..

وأفادت سلطة المياه، أنها تتواصل مع جميع  محطات المياه المحلاة ، المسجلة لديها و إبلاغهم بالتشغيل وإيصال مياه الشرب للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بكلورة المياه و محددات السلطة وذلك حسب خطة الطوارئ من خلال ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي.
ونوهت أن عدد محطات التحلية التي تعمل حاليا هي 98 محطة موزعة على محافظات القطاع.
وقالت إن سلطة المياه أعطت بعض الموافقات الخاصة للبلديات المحتاجة لحفر بعض آبار المياه في المناطق التي لديها نقص في المياه.

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