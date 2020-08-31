وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 271 قضية مختلفة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| "القدرة" يتفقد مراكز توزيغ ونقاط بيع المنتجات الزراعية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية "المنظمات الأهلية": قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مسيرات العودة: التطبيع الإماراتي يهدد القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد: الأسواق بغزة تشهد استقراراً في أسعار السلع وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية النصيرات تواصل انعقادها لتوفير الخدمات للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم لـ"الرأي": لن نُفعل الصفوف الافتراضية رسمياً إلا بوجود دوام مدرسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تركب مضخة للبئر الغاطسة بمنطقة مسجد قباء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة تحقق في 271 قضية مختلفة

31 آب / أغسطس 2020 07:15

النيابة العامة تحقق في 271 قضية مختلفة
النيابة العامة تحقق في 271 قضية مختلفة

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في 271 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة، شملت 45 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 51 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما  تعاملت مع 175قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 73متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟