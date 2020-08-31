وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 271 قضية مختلفة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| "القدرة" يتفقد مراكز توزيغ ونقاط بيع المنتجات الزراعية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تستقبل 1200 اتصال من المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية "المنظمات الأهلية": قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مسيرات العودة: التطبيع الإماراتي يهدد القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد: الأسواق بغزة تشهد استقراراً في أسعار السلع وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية النصيرات تواصل انعقادها لتوفير الخدمات للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم لـ"الرأي": لن نُفعل الصفوف الافتراضية رسمياً إلا بوجود دوام مدرسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تركب مضخة للبئر الغاطسة بمنطقة مسجد قباء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف تقدم مساعداتٍ للأسر المتضررة من جائحة كورونا

31 آب / أغسطس 2020 07:49

الأوقاف تقدم مساعداتٍ للأسر المتضررة من جائحة كورونا
الأوقاف تقدم مساعداتٍ للأسر المتضررة من جائحة كورونا

غزة- الرأي

قدمت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجانها المختلفة المنتشرة في محافظات قطاع غزة، مساعدات نقدية وعينية مختلفة للأسر الفقيرة التي تضررت جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقال أ. أسامة سليم مدير عام الزكاة بالأوقاف: "إن إدارته عبر لجان الزكاة قدمت مساعدات نقدية وعينية بما قيمته نحو 229 ألف شيكل استهدفت نحو 4300 أسرة فقيرة تضررت جراء الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا".

وأوضح أن المساعدات العينية تنوعت ما بين طرود غذائية وسلال الخضار والوجبات الغذائية، والدقيق والخبز، واللحوم الطازجة ومياه الشرب المعدنية، والطرود الصحية، إلى جانب تزويد بعض محطات التحلية بالسولار وغيرها.

وأضاف: "وهذه هي المرحلة الأولى من تقديم المساعدات للأسر المتضررة من كورونا وسيتبعها مراحل أخرى في إطار التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في ظل هذه الجائحة والظروف الصعبة".

ونوه مدير عام الزكاة إلى أن عملية توزيع المساعدات تتم وفقًا للإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة وباء كورونا.

وأكد أن الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة في القطاع مستمرة في مساندة ومساعدة الأسر الفقيرة في كافة الأوقات للمساهمة في التخفيف من معاناتهم رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد المتاحة في العمل الخيري سيما مع استمرار الحصار على قطاع غزة.

وعبر اسليم عن جزيل الشكر والتقدير لكافة المؤسسات الشريكة التي كان لها دور في تقديم هذه المساعدات.

Capture11 الأوقاف تقدم مساعداتٍ للأسر المتضررة من جائحة كورونا ذذ
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟