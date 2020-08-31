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الصحة تصدر توضيحاً حول سياسة فحوصات"كورونا" وإطلاق خدمة "sms"

31 آب / أغسطس 2020 08:37

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تنويهاً للمواطنين حول سياسة إجراء فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19، وكيفية الحصول على نتائج كل عملية فحص.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم، بأن طواقمها تجري فحوصات PCR لفيروس كوفيد-19 لثلاث شرائح من المواطنين، وهم المشتبه بإصابتهم نظراً لأعراض مرضية محددة، والمخالطين لمصاب تأكدت إصابته، وفحوصات تتضمن مسوحات عامة للمجتمع.

ونوهت الوزارة أنه على المواطنين المشتبه بإصابتهم أو المخالطين لمصاب، أن يقوموا بأخذ كافة الاحتياطات وإجراءات السلامة قبل إجراء الفحوصات وبعدها إلى حين تواصل الطواقم الطبية معهم وأخذ الإجراءات اللازمة وخاصة مع المخالطين لمصاب.

وأكدت أن المواطن الذي تظهر نتيجته سلبية (غير مصاب) ،لا تعني قطعاً أنه غير مصاب وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة بالخصوص وان يلتزم بالاستمرار في اجراءات السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين. وأما في حال النتيجة موجبة (مصاب) فإن عليه عزل نفسه.

كما أوضحت وزارة الصحة بأنه سيتم تزويد المواطنين بنتائج الفحوصات المخبرية PCR لفيروس كوفيد-19 عبر رسالة SMS على رقم الجوال المسجل في طلب الفحص.

وشددت أنه في حال كانت النتيجة موجبة (مصاب)، فإن على المواطن الالتزام بعزل نفسه وتجنب المخالطة خلال 24 ساعة التالية إلى حين تواصل الطواقم الصحية معه.

 وفي حال كانت نتيجة الفحص سلبية (غير مصاب)، لا تعني قطعاً أنه غير مصاب، وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة في حال كونه من المخالطين لمصاب تأكدت إصابته.  ويلتزم المواطن حينها بالاستمرار في إجراءات السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين.

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