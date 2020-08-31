حماس تعلن التوصل لتفاهم حول وقوف عدوان الاحتلال

غزة- الرأي:

أعلنت حركة حماس مساء الاثنين، عن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وقالت الحركة في بيان مقتضب أن الاتفاق جاء بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي.

وأكدت أنه إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة "كورونا"، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأضاف "إذ تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء".