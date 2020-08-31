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المالية لـ"الرأي": لم نعلن عن روابط تسجيل للمتضررين من كورونا

31 آب / أغسطس 2020 09:35

غزة- الرأي:

نفت وزارة المالية في غزة نفياً قاطعاً صلتها بأية روابط إلكترونية للتسجيل لفئة المتضررين من جائحة كورونا التي انتشرت في قطاع غزة، وسط جهود حكومية جبارة للسيطرة عليه.

وأكدت المالية لـ"الرأي" مساء اليوم الاثنين، مرة أخرى على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، بعيداً عن الشائعات.

وأوضحت الوزارة أن لديها قنواتها ووسائلها الإعلامية المختلفة التي تنشر من خلالها المعلومات والأخبار.

وأكدت المالية لـ"الرأي" على أنها ستلاحق قانونياً كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالوزارة واستخدام اسم الوزارة بغير وجه حق.

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