قرار بتمديد حظر التجوال لـ 48 ساعة باستثناء مناطق بغزة

غزة- الرأي:

أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي اليوم الاثنين، عن تمديد حالة حظر التجوال في قطاع غزة لمدة 48 ساعة، باستثناء عدد من المناطق في الوسطى والجنوب.

وقال المركز خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي له، إنه سيتم السماح لأهالي مخيم البريج وحي تل السلطان والحي السعوي في رفح بالتحرك يومياً من 8 صباحاً حتى 8 مساءً داخل حدود مناطقهم.

وبين أن التخفيف عن المناطق المذكورة يأتي في ظل تقييم الحالة الوبائية داخلها، فيما تعتبر المناطق الأخرى تحت الخطر في ظل مواصلة اكتشاف الإصابات داخلها.

ودعا الموظفين الذين لهم مخصصات مالية في البنوك للالتزام الكامل والمشدد بإجراءات السلامة والوقاية عند التحرك، والتقيد بالمواعيد التي تحدد لهم لاستلام الرواتب خلال الأيام القادمة.

وأكد أن الأجهزة المختصة ستتابع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال عملية صرف الرواتب والمخصصات المالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال: "مستمرون في تقييم الحالة بناء على الواقع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ذلك، وقد جرى تصنيف المناطق بناءً على نسبة تفشي الوباء، إلى حمراء وخضراء وصفراء".