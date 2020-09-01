وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا “من دون أن تدري” وكالة الرأي الفلسطينية علامات الافراط فى تناول مكملات فيتامين د ومخاطره وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستعد لإطلاق جهاز Macbook بقياس 12 بوصة قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية لمنع الآخرين من تتبع موقعك الجغرافى فى خطوات؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم الصور دون المساس بحقوق الملكية وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يخاطب ريال مدريد لضم سيبايوس وكالة الرأي الفلسطينية مهاجم برشلونة الواعد: فخور بتمثيل منتخب إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية بيكهام يسجل من منتصف الملعب بقميص مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الطواقم الحكومية بذلت جهودا استثنائية لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية قرار بتمديد حظر التجوال لـ 48 ساعة باستثناء مناطق بغزة
أخبار » عجائب وطرائف

سيدة تبتلع أفعى عملاقة أثناء نومها

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:18

1
1

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، لحظة إخراج ثعبان يصل طوله لأربعة أقدام، من فم سيدة روسية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد دخل الثعبان إلى فم السيدة أثناء نومها في حديقة منزلها الواقع بقرية ليفاشي في داغستان.

ونقلت السيدة التي لم يكشف عن اسمها إلى المستشفى بعدما شعرت بآلام في بطنها، حيث خضعت للتخدير قبل إخراج الثعبان العملاق.

واستخدم في العملية أنبوب لسحب الثعبان الذي لم تبيّن التقارير المحلية إن ظلّ على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل جسد "السيدة النائمة".

ولم تعلّق وزارة الصحة بداغستان على الحادثة، إلا أن تقارير أشارت إلى انتشار ظاهرة دخول أفاعي لأفواه السكان المحليين أثناء نومهم خارج منازلهم في هذه الجمهورية الروسية خلال فصل الصيف الحار.

وشكّك عدد ممن شاهدوا الفيديو بصحته، حيث قال بعضهم إن الثعبان ليس إلا دودة طويلة، في حين نفى آخرون إمكانية دخول مثل هذا الحيوان للفم دون أن يشعر الشخص بذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟