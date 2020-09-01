أغرب وسيلة للغش

يلجأ الكثير من الطلاب إلى طرق متعددة للغش وخاصة في الامتحانات، وفي الكثير من الأوقات يتم وصف هذه الطرق بالأغرب.

هذا ماحدث في المكسيك، في واقعة غش وصفت بالأغرب، عبر منصات التواصل الإجتماعي، فقد تم ضبط 35 شابة وهن يحاولن الغش في امتحان لقبول المدرسين في ولاية ميتشواكان المكسيكية، عبر رسم نمط الإجابة الصحيح على أظافرهن.

طلاء الأظافر

وفي التفاصيل، التي ذكرتها الكثير من وكالات الأنباء والصحف، فمنذ بداية المرحلة الأولى من عملية القبول في مدارس ميتشواكان، شكت السلطات غرف لمتابعة ومراقبة عمليات غش في الامتحان، طيلة ايام الامتحانات.

وبعد التحقيق في الأمر، اكتشفت السلطات أن العديد من المرشحات قمن بشراء الإجابات، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على عمليات الغش، فقد أظهرت نتائج الامتحانات نسبة نجاح عالية جداً، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بسبب هذه النسبة الغير متوقعة بين الطلاب.

الغش في الامتحانات



ونتيجة للشكوك التي حامت حول نزاهة الامتحان، تم إعادة الاختبار مجدداً، وتمكنت السلطات من ضبط ما لا يقل عن 35 امرأة في بلديتي موريليا وأرتيغا وهن يحاولن الغش عبر رسم نموذج إجابات الأسئلة المتعددة على أظافرهن.

وعلى الرغم من أن الأظافر كانت مطلية بألوان مختلفة، إلا أنها تتميز جميعها بنفس الشكل النقطي.

وجاءت تفاصيل واقعة الغش، أن النموذج يتكون من 10 نقاط ملونة مختلفة على كل ظفر، بما يعادل 100 إجابة على الأظافر العشرة.

من المثير للاهتمام أن الشابات اللواتي ضُبطن متلبسات لم يُمنعن من أداء الامتحان، بل تم عزلهن عن بقية المتقدمات وطُلب منهن إما ارتداء قفازات غير شفافة لإخفاء أيديهن تماماً، أو على الأقل تغطية أظافرهن المطلية بشريط لاصق، منعاً لتكرار الأمر والتأكد من قدرتهن على خوض الإمتحانات والنجاح بها دون أي وسيلة مساعدة.



وأكدت غابرييلا سانتيلان مورا، التي نسقت تطبيق الاختبارات، في تصريحاتها الصحافية والتي نقلتها وكالات الأمباء أن جميع النساء الـ 35 لديهن نفس اللون ونمط النقاط، بالإضافة إلى أن كل ظفر يحتوي على 10 نقاط من نفس اللون، الأمر الذي تسبب في كشف وسيلتهن بشكل سريع.