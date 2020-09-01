وكالة الرأي الفلسطينية الاستخدام المكثف لمعقم اليدين قد يُكُوّن نوعا من البكتيريا المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا “من دون أن تدري” وكالة الرأي الفلسطينية علامات الافراط فى تناول مكملات فيتامين د ومخاطره وكالة الرأي الفلسطينية أبل تستعد لإطلاق جهاز Macbook بقياس 12 بوصة قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية لمنع الآخرين من تتبع موقعك الجغرافى فى خطوات؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم الصور دون المساس بحقوق الملكية وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يخاطب ريال مدريد لضم سيبايوس وكالة الرأي الفلسطينية مهاجم برشلونة الواعد: فخور بتمثيل منتخب إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية بيكهام يسجل من منتصف الملعب بقميص مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الطواقم الحكومية بذلت جهودا استثنائية لمواجهة "كورونا"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

01 أيلول / سبتمبر 2020 08:36

غزة - الرأي

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض محدود على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال ولكن بشكل أقل حدة من الأيام السابقة.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصاً المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين لتشتد الموجة الحارة مجددا، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات الى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟