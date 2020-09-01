أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
دولار 3.36
يورو 4.01
دينار 4.74
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01 أيلول / سبتمبر 2020 08:47
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
دولار 3.36
يورو 4.01
دينار 4.74
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