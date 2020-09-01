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6 إصابات بفيروس كورونا في مخيم البريج

01 أيلول / سبتمبر 2020 09:18

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنه جاري دراسة القرارات التي تتناسب مع الحالة الوبائية المستجدة.

وقبيل الإعلان عن الإصابات الست الجديدة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن مخيم البريج من المناطق الخضراء التي يسمح بالحركة فيها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح الاثنين تسجيل ٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 356 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 280 (243 من المجتمع و 37 من العائدين)، بينما عدد الممتعافين 72 والوفيات 4.

وذكرت الوزارة أنه لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

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