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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2602) الاحد 1/9/2020
أخبار فلسطينية
حماس تعلن التوصل إلى “تفاهم” لاحتواء التصعيد في غزة
أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة
فلسطين: 7 وفيات و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 69 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطاع غزة
هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري
مصدر لـ "القدس": لبنان يعتذر عن استضافة الاجتماع القيادي للفصائل
غزة: تمديد منع الحركة وتصنيف مناطق بالحمراء
حماس: إصرار حكام الإمارات على التطبيع لن يغير اتجاه التاريخ
مراسلنا: بدء دخول وقود محطة توليد الكهرباء قبل قليل عبر معبر كرم ابو سالم
الحكومة تعتمد حزمة مساعدات لغزة بقيمة تتجاوز 9 مليون يورو لمدة خمسة أشهر
اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع تُعلن عودة عمل (معبر كرم أبو سالم) كالمعتاد
أخبار إسرائيلية
إسرائيل: محادثات جارية مع الإمارات لتبادل فتح السفارات
يديعوت: نتنياهو التقى بن زايد سرًا قبل عامين
922 وفاة وأكثر من 115 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل
نتنياهو: وفد إماراتي سيزور إسرائيل قريبًا
اخبار دولية
وصول وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإمارات
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 2ر25 مليون
العثور على قذيفتين كبيرتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية شمال تونس
بومبيو: أثق بأن جميع دول العالم ستعترف بإسرائيل
ميدل إيست آي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يدمر الوحدة العربية
الأمم المتحدة ترحب بـ"اتفاق التهدئة" بين حماس وإسرائيل في غزة
أخبار عربية
ولي عهد أبوظبي: موقف الإمارات ثابت في دعمه لقيام دولة فلسطينية
الكويت: الطيران الإسرائيلي لن يمر عبر أجواءنا للوصول للإمارات
ولي عهد أبوظبي: السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“الجبهة الشعبية” تدعو لقطع الطريق على “مخطط الإمارات التطبيعي”
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتهدم منزلا في القدس والمواطنون يتصدون لمحاولة إقامة…
الاجتماع القيادي للأمناء العامين للفصائل يعقد الخميس بـ “الفيديو كونفرنس” بين رام الله…
حماس تتوعد بإدخال الإسرائيليين في الملاجئ إذا استمر الحصار.. والعمادي يؤكد استمرار جهود…
أسير فلسطيني جديد ينتصر في معركة “الأمعاء الخاوية” وستة أخرون يواصلون الإضراب لنيل…
اشتية: من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات
الشرق الأوسط
اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية
أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة
الخليج الإماراتية
الاحتــلال يجبــر شقيقـين على هدم منزليهما شمال القدس
تسجيل 875 إصابة جديدة بكورونا 7 حالات وفاة بين الفلسطينيين
الأهرام المصرية
قتيلان وسبعة جرحى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري
نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي لتهديد أمن المنطقة
الشروق المصرية
عضو الوطني الاتحادي بالإمارات: الاتفاقية مع إسرائيل جاءت لفتح الأبواب للمنطقة بأسرها
الغد الأردنية
الاحتلال يمنع ترميم المسجد الأقصى
الإمارات وإسرائيل تفتحان
أبواب تعاونهما التجاري والاقتصادي
تسجيل 69 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطاع غزة
الشرق القطرية
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في "ما خفي أعظم".. قريبا
بعد نجاح الجهود القطرية.. حماس تعلن التوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
الطريق إلى العرش يمر بتل أبيب.. فما دوافع بن سلمان للتطبيع علناً وما الذي يمنعه؟
بالتفاصيل .. السفير العمادي يعلن نجاح الجهود القطرية لوقف التصعيد في غزة
مخاوف من إغراق الأسواق الخليجية والعربية ببضائع إسرائيلية تحمل بيانات إماراتية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
رام الله .. تقرر استئناف العام الدراسي تدريجياً
هكذا علَّق ملادينوف على اتفاق التهدئة
بالفيديو إجراءات جديدة تفرضها "الداخلية" لمحافظات قطاع غزة
محدث 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" وسط القطاع
مسؤول دولي يعقّب على "التهدئة"
القدس المحلية
ورقة موقف: تبليغ الأحداث بالنشر واللصق والتعليق يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل
تقرير مترجم: اتفاق الهدوء بغزة في ميزان الربح والخسارة
اعتقال مواطنين من بيت لحم
غزة: تصنيف مخيم البريج منطقة صفراء
استئناف الموسم الدراسي في إسرائيل بشكل جزئي
الاحتلال يخفف من قيوده ويعيد فتح معابر وبحر غزة
إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جنين
جنين: تسجيل 15 إصابة جديدة في برقين
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم وآخر من الخلي
منازل ومنشآت بلدة الخليل القديمة في صُلب أطماع الاحتلال والمستوطنين
بري: كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن
"مركزية فتح" تجدد تأكيدها أهمية توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض
الأيام
»الحصيلة الأعلى للوباء: 4 وفيات و875 إصابة جديدة
» الحكومة: العودة للمدارس تبدأ الأحد وبالتدريج
»"كريات غات".. دلالات اسم طائرة التطبيع الإسرائيلية
وكالة صفا
وحدة إسرائيلية خاصة تختطف شابا بطولكرم
إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جنين
فتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء لإدخال البضائع
بدران: تقدم بحواراتنا مع فتح واجتماع الخميس خطوة انتظرناها سنوات
15 حريقًا في غلاف قطاع غزة نهار اليوم
"الديمقراطية" تدعو إلى التصدي للهجمة الأميركية للتطبيع
تحذير من تدهور خطير في مناحي الحياة بغزة
إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه شرقي خان يونس
وكالة الرأي الفلسطينية
معروف: الطواقم الحكومية بذلت جهودا استثنائية لمواجهة "كورونا"
قرار بتمديد حظر التجوال لـ 48 ساعة باستثناء مناطق بغزة
المالية لـ"الرأي": لم نعلن عن روابط تسجيل للمتضررين من كورونا
حماس تعلن التوصل لتفاهم حول وقوف عدوان الاحتلال
الصحة تصدر توضيحاً حول سياسة فحوصات"كورونا" وإطلاق خدمة "sms"
الأوقاف تقدم مساعداتٍ للأسر المتضررة من جائحة كورونا
سلطة المياه تتابع عمل محطات التحلية الخاصة بالمواطنين
فلسطين اليوم
صحة غزة: تسجيل 6 إصابات بـ"كورونا" في البريج يرفع الحالات النشطة لـ
مصادر خاصة: الخارجية اللبنانية أبلغت السفارة الفلسطينية باعتذارها عن استضافة اجتماع الفصائل
داخلية غزة تمدد حظر التجوال في محافظتي الشمال وغزة.. ماذا عن الجنوب؟
عشراوي تعلق على اول رحلة بين اسرائيل وابو ظبي.. فماذا قالت ؟
القسام تزف المجاهد جهاد اللحام
الصحة توضح الية فحص pcr للمواطنين
القوى الفلسطينية: الامارات وسماسرة التطبيع لن يجنوا الى الخيبة
د. الهندي: اجتماع الأمناء العامين للفصائل هدفه وضع استراتيجية وطنية
تعليم غزة: لن يتم تفعيل التعليم عن بعد للطلاب رسميا
سما نيوز
يديعوت تكشف : نتنياهو التقى بن زايد سرًا قبل عامين
ارتفاع عدد وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 242 والإصابات لـ5761
كهرباء غزة: تشغيل محطة التوليد والدخول لفصل الخريف يمكّن من توفير ثماني ساعات
شاهد: مصرع 4 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية
مناشدة عاجلة لإنقاذ حياة الصحفية صافيناز اللوح من الموت
عرب 48
حماس تعلن التوصل إلى "تفاهمات لاحتواء التصعيد" في غزة
مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية
الاحتلال يجرف أراضي كيسان ويضخ المياه العادمة بطولكرم
مستوطنون يقيمون منشآت ويصادرون أراضي بالأغوار
وكالة وفا
عريقات ردا على تصريحات نتنياهو وكوشنير: لا يب .
الاحتلال يستولي على كمية من الحجر وطوب البناء .
محافظ بيت لحم يغلق مديرية الزراعة بسبب ظهور ح ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 أيلول (سبتمبر)
- 2002 م إطلاق النار على عدد من العمال الفلسطينيين.
- 1987م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، تصدر القرار رقم (1987/ 11) الذي يدين إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
- 1982م مشروع ريغان : ألقى رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان يوم 1982مخطاباً في الإذاعة والتليفزيون خصصه لمعالجة قضية فلسطين والشرق الأوسط وقدم فيه إطاراً عاماً ومبادئ لحل هذه القضية، وقد أطلق على مشروعه عنواناً هو: "مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط" وجاء خطابه هذا إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في حزيران عام 1982.
- 1975 م اتفاقية فض الاشتباك الثانية بين مصر وإسرائيل ( اتفاقية سيناء الثانية )
- 1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.
- 1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.
- 1969م الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ( القاهرة ): بدأت الدورة بمناقشة جدول الأعمال وفد فصل المجلس جدول الأعمال إلى جزأين:
- 1921م المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في كارلسباد بتشيكوسلوفاكيا: انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 1-4/9/1921موهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وصريح بلفور واحتلال بريطانيا لفلسطين والاضطرابات ضد اليهود في أوروبا ا لشرقية.
- 1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدارية في يافا، تصدر مرتين في الشهر، ويحررها حنا عبد الله العيسى.
- 1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدارية في يافا، تصدر مرتين في الشهر، ويحررها حنا عبد الله العيسى.