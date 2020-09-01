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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2602) الاحد 1/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة

فلسطين: 7 وفيات و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 69 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطاع غزة

أخبار إسرائيلية

إسرائيل: محادثات جارية مع الإمارات لتبادل فتح السفارات

اخبار دولية

بومبيو: أثق بأن جميع دول العالم ستعترف بإسرائيل

ميدل إيست آي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يدمر الوحدة العربية

أخبار عربية

ولي عهد أبوظبي: موقف الإمارات ثابت في دعمه لقيام دولة فلسطينية

الكويت: الطيران الإسرائيلي لن يمر عبر أجواءنا للوصول للإمارات

ولي عهد أبوظبي: السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة

الخليج الإماراتية

الاحتــلال يجبــر شقيقـين على هدم منزليهما شمال القدس

تسجيل 875 إصابة جديدة بكورونا 7 حالات وفاة بين الفلسطينيين

الأهرام المصرية

نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي لتهديد أمن المنطقة

الشروق المصرية

عضو الوطني الاتحادي بالإمارات: الاتفاقية مع إسرائيل جاءت لفتح الأبواب للمنطقة بأسرها

الغد الأردنية

الاحتلال يمنع ترميم المسجد الأقصى

الإمارات وإسرائيل تفتحان

أبواب تعاونهما التجاري والاقتصادي

تسجيل 69 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطاع غزة

الشرق القطرية

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في "ما خفي أعظم".. قريبا

بعد نجاح الجهود القطرية.. حماس تعلن التوصل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الطريق إلى العرش يمر بتل أبيب.. فما دوافع بن سلمان للتطبيع علناً وما الذي يمنعه؟

بالتفاصيل .. السفير العمادي يعلن نجاح الجهود القطرية لوقف التصعيد في غزة

مخاوف من إغراق الأسواق الخليجية والعربية ببضائع إسرائيلية تحمل بيانات إماراتية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

هكذا علَّق ملادينوف على اتفاق التهدئة

القدس المحلية

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم وآخر من الخلي

منازل ومنشآت بلدة الخليل القديمة في صُلب أطماع الاحتلال والمستوطنين

بري: كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتمرير صفقة القرن

"مركزية فتح" تجدد تأكيدها أهمية توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض

الأيام

»الحصيلة الأعلى للوباء: 4 وفيات و875 إصابة جديدة

» الحكومة: العودة للمدارس تبدأ الأحد وبالتدريج

»"كريات غات".. دلالات اسم طائرة التطبيع الإسرائيلية

وكالة صفا

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف شابا بطولكرم

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جنين

فتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء لإدخال البضائع

بدران: تقدم بحواراتنا مع فتح واجتماع الخميس خطوة انتظرناها سنوات

15 حريقًا في غلاف قطاع غزة نهار اليوم

"الديمقراطية" تدعو إلى التصدي للهجمة الأميركية للتطبيع

تحذير من تدهور خطير في مناحي الحياة بغزة

إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه شرقي خان يونس

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

كهرباء غزة: تشغيل محطة التوليد والدخول لفصل الخريف يمكّن من توفير ثماني ساعات

شاهد: مصرع 4 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

مناشدة عاجلة لإنقاذ حياة الصحفية صافيناز اللوح من الموت

عرب 48

مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

الاحتلال يجرف أراضي كيسان‫ ويضخ المياه العادمة بطولكرم

مستوطنون يقيمون منشآت ويصادرون أراضي بالأغوار

وكالة وفا

عريقات ردا على تصريحات نتنياهو وكوشنير: لا يب .

الاحتلال يستولي على كمية من الحجر وطوب البناء .

محافظ بيت لحم يغلق مديرية الزراعة بسبب ظهور ح ...

حدث في مثل هذا اليوم

1 أيلول (سبتمبر)

2002 م إطلاق النار على عدد من العمال الفلسطينيين.

1987م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، تصدر القرار رقم (1987/ 11) الذي يدين إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

1982م مشروع ريغان : ألقى رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان يوم 1982مخطاباً في الإذاعة والتليفزيون خصصه لمعالجة قضية فلسطين والشرق الأوسط وقدم فيه إطاراً عاماً ومبادئ لحل هذه القضية، وقد أطلق على مشروعه عنواناً هو: "مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط" وجاء خطابه هذا إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في حزيران عام 1982.

1975 م اتفاقية فض الاشتباك الثانية بين مصر وإسرائيل ( اتفاقية سيناء الثانية )

1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

1969م الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ( القاهرة ): بدأت الدورة بمناقشة جدول الأعمال وفد فصل المجلس جدول الأعمال إلى جزأين:

1921م المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في كارلسباد بتشيكوسلوفاكيا: انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 1-4/9/1921موهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وصريح بلفور واحتلال بريطانيا لفلسطين والاضطرابات ضد اليهود في أوروبا ا لشرقية.

1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدارية في يافا، تصدر مرتين في الشهر، ويحررها حنا عبد الله العيسى.